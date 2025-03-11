Emlak Katılım 2024’te Net Karını Yüzde 70 Artırdı

Emlak Katılım, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, 2023 yılına kıyasla yüzde 70 artışla 8,7 milyar lira net kâr elde ederken, Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteğini 149 milyar liraya çıkardı.

Emlak Katılım 2024’te Net Karını Yüzde 70 Artırdı

Banka tarafından yapılan açıklamada, müşteri odaklı ve verimli büyüme stratejileri doğrultusunda sürdürülebilir finansman uygulamalarına devam edildiği belirtildi. 2024 yılı sonunda Emlak Katılım’ın aktif büyüklüğü 228 milyar liraya, toplanan fonları 167 milyar liraya, kullandırılan fonları ise 116 milyar liraya ulaştı.

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ HACMİ YÜZDE 77 ARTTI

Katılım finans sektöründe önemli bir yere sahip olan Emlak Katılım, 2024 yılında yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikası (sukuk) hacmini geçen yıla göre yüzde 77 artırarak 31,4 milyar liraya yükseltti. Banka, aracılık ettiği sukuk ihraçlarında sektörde yüzde 33’lük paya sahip olduğunu duyurdu.

DİJİTAL BANKACILIĞA YATIRIMLARINI ARTIRDI

Emlak Katılım, 2024 yılında iş verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla dijital bankacılık yatırımlarını hızlandırdı. Bunun yanı sıra, katılım finans prensiplerine uygun yeni ürün ve finansman paketleriyle müşterilerine destek vermeye devam etti.

GELECEK YILLARA YÖNELİK BÜYÜME STRATEJİLERİ

Banka, Türkiye’nin katılım finans vizyonu doğrultusunda müşteri portföyünü ve ürün yelpazesini genişletmeye yönelik stratejik adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, Depozito Yönetim Sistemi (DYS) projesinde çözüm ortağı olarak yer alarak sektördeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

TFF'den Flaş Yabancı Hakem AçıklamasıTFF'den Flaş Yabancı Hakem AçıklamasıSpor

Ford'un Kamyon Üretimindeki Tek Üssü Türkiye Oldu! Koç Holding İçin Yeni DönemFord'un Kamyon Üretimindeki Tek Üssü Türkiye Oldu! Koç Holding İçin Yeni DönemEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Emlak Emlak Konut
Trafik Malzemeleri Üreten Dev Şirket İflas Batağında Trafik Malzemeleri Üreten Dev Şirket İflas Batağında
Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir: Huş Ağacı Özünün Sağlığa Faydaları Saymakla Bitmiyor Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir
Filistin'den Geliyor, Kilosu 600 Liraya Satılıyor! Alırken Buna Dikkat Etmek Gerekiyor Filistin'den Geliyor, Kilosu 600 Liraya Satılıyor! Alırken Buna Dikkat Etmek Gerekiyor
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek
Show TV'nin Sevilen Dizisi Bahar'da Flaş Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Ediyor Bahar'da Flaş Ayrılık! Diziye Veda Ediyor