Emlak Katılım 2024’te Net Karını Yüzde 70 Artırdı

Banka tarafından yapılan açıklamada, müşteri odaklı ve verimli büyüme stratejileri doğrultusunda sürdürülebilir finansman uygulamalarına devam edildiği belirtildi. 2024 yılı sonunda Emlak Katılım’ın aktif büyüklüğü 228 milyar liraya, toplanan fonları 167 milyar liraya, kullandırılan fonları ise 116 milyar liraya ulaştı.

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ HACMİ YÜZDE 77 ARTTI

Katılım finans sektöründe önemli bir yere sahip olan Emlak Katılım, 2024 yılında yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikası (sukuk) hacmini geçen yıla göre yüzde 77 artırarak 31,4 milyar liraya yükseltti. Banka, aracılık ettiği sukuk ihraçlarında sektörde yüzde 33’lük paya sahip olduğunu duyurdu.

DİJİTAL BANKACILIĞA YATIRIMLARINI ARTIRDI

Emlak Katılım, 2024 yılında iş verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla dijital bankacılık yatırımlarını hızlandırdı. Bunun yanı sıra, katılım finans prensiplerine uygun yeni ürün ve finansman paketleriyle müşterilerine destek vermeye devam etti.

GELECEK YILLARA YÖNELİK BÜYÜME STRATEJİLERİ

Banka, Türkiye’nin katılım finans vizyonu doğrultusunda müşteri portföyünü ve ürün yelpazesini genişletmeye yönelik stratejik adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, Depozito Yönetim Sistemi (DYS) projesinde çözüm ortağı olarak yer alarak sektördeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA