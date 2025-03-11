Ford'un Kamyon Üretimindeki Tek Üssü Türkiye Oldu! Koç Holding İçin Yeni Dönem
Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Ford, Brezilya’daki kamyon fabrikasının kapatılmasıyla birlikte ağır ticari araç üretiminde tek merkez olarak Türkiye’yi seçti. Ford Otosan’ın Eskişehir’deki İnönü fabrikası, Ford’un dünya genelindeki tek kamyon üretim tesisi haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli Ford, 1967 yılında Brezilya'nın Sao Bernardo kentinde kurduğu ve 2 bin 700’den fazla çalışanı bulunan kamyon üretim tesisini kapatma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte, Ford’un ağır ticari araç üretimindeki tek adresi Türkiye oldu.
FORD OTOSAN İLE ANLAŞMALAR 2038'E KADAR UZATILDI
Ford Otosan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Ford Motor Company ve Ford Global Technologies LLC ile "Ford Trucks İş Anlaşması" ve "Ford Trucks Marka Lisans Anlaşması" imzalandığı duyuruldu.
Bu anlaşmalar, Ford’un Brezilya’daki fabrikasını kapatmasının ardından güncellenerek yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında, Ford Otosan 15 metrik tonun üzerindeki Ford markalı ağır kamyonların üretim ve dağıtım haklarını elinde tutmaya devam edecek. Ayrıca, gelecekte değerlendirilebilecek yeni pazarlar için de bu haklara sahip olabilecek.
2028 YILINA KADAR GEÇERLİ OLACAK
Açıklamada, anlaşmaların 31 Aralık 2038 tarihine kadar geçerli olacağı, taraflardan biri aksi bir karar almadığı sürece iki yılda bir yenileneceği belirtildi. Ford Otosan, bu kapsamda Ford Motor Company’ye pazar ücreti, marka lisans ücreti ve fikri mülkiyet ücreti ödemeye devam edecek. Ancak, Türkiye pazarına yönelik üretilen araçlar yalnızca fikri mülkiyet ücretine tabi olacak.
FORD’UN TEK KAMYON ÜRETİM ÜSSÜ TÜRKİYE
Bu gelişmeler sonucunda, Ford’un kamyon üretimi yalnızca Türkiye’de, Eskişehir’deki İnönü fabrikasında yapılacak. Türkiye, küresel pazarlara yönelik Ford kamyonlarının üretim merkezi haline gelirken, Ford Otosan da şirketin ağır ticari araç segmentindeki en önemli üreticisi konumuna yükseldi.