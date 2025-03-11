Ford'un Kamyon Üretimindeki Tek Üssü Türkiye Oldu! Koç Holding İçin Yeni Dönem

Bu anlaşmalar, Ford’un Brezilya’daki fabrikasını kapatmasının ardından güncellenerek yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında, Ford Otosan 15 metrik tonun üzerindeki Ford markalı ağır kamyonların üretim ve dağıtım haklarını elinde tutmaya devam edecek. Ayrıca, gelecekte değerlendirilebilecek yeni pazarlar için de bu haklara sahip olabilecek.

2028 YILINA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Açıklamada, anlaşmaların 31 Aralık 2038 tarihine kadar geçerli olacağı, taraflardan biri aksi bir karar almadığı sürece iki yılda bir yenileneceği belirtildi. Ford Otosan, bu kapsamda Ford Motor Company’ye pazar ücreti, marka lisans ücreti ve fikri mülkiyet ücreti ödemeye devam edecek. Ancak, Türkiye pazarına yönelik üretilen araçlar yalnızca fikri mülkiyet ücretine tabi olacak.