İftarda ve Sahurda Nasıl Beslenmek Gerekiyor? Uzmanı Detaylarıyla Açıkladı

Tunceli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Söğüt, iftar ve sahurda beslenme konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
İftarda ve Sahurda Nasıl Beslenmek Gerekiyor? Uzmanı Detaylarıyla Açıkladı

Tunceli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Söğüt, iftar ve sahurda nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.


Tunceli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Söğüt, Ramazanda sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Ramazan ayında sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Söğüt, "Ramazan ayında mutlaka sahura kalkılmalı. Sahurda ağır yemeklerden, kızartmalar, aşırı şeker içeren gıdalardan uzak durulmalı. Bunun yerine kahvaltılıklar, tam tahıllı ekmek tercih edilmeli. Çay ve kahve tüketimi sahurda çok yapılmamalıdır" dedi.

İftar açılırken hafif bir çorba ya da atıştırmalıkla başlanması tavsiyesinde bulunan Dr. Söğüt, "Sonrasında ana yemeğe geçilmeli. Hatta ana yemeğe geçilmeden bir 10-15 dakikalık ara verilmesi daha sağlıklı olacaktır. Aksi taktirde ciddi sindirim sorunları yaşanabilir. Ana yemekler sebzeli yemekler, baklagiller ve etli yemekler dönüşümlü olarak tercih edilmelidir. Yemeklerin yanında salata tüketilmelidir. Ayrıca ağır tatlılardan kaçınılmalı az şekerli tatlılar tüketilmelidir. Su tüketimi aralıklı bir bardak şeklinde yapılmalıdır. Üst üste aşırı miktarda su içilmesini tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

Dr. Söğüt, yemeklerden yarım saat sonra yürüyüş ya da egzersiz yapmanın da son derece faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Ramazan Bayramı Resmi Tatil Takvim Belli Oldu! Bayram Tatili Hangi Günler Olacak?Ramazan Bayramı Resmi Tatil Takvim Belli Oldu! Bayram Tatili Hangi Günler Olacak?Güncel

Konut Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü! En Düşük Faiz Veren Banka Belli OlduKonut Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü! En Düşük Faiz Veren Banka Belli OlduEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Ramazan İftar Sahur
Son Güncelleme:
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Sağlıkta Kan Donduran Bir Skandal Daha, Bodrum Kattaki Ölüm Tuzağı İfşa Oldu Sağlıkta Kan Donduran Bir Skandal Daha, Bodrum Kattaki Ölüm Tuzağı İfşa Oldu
Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor
Uzmanı Uyardı: İstemsiz Kilo Verenler ve Karın Ağrısı Şikayeti Olanlar Dikkat! Uzmanı Uyardı: İstemsiz Kilo Verenler ve Karın Ağrısı Şikayeti Olanlar Dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek
Show TV'nin Sevilen Dizisi Bahar'da Flaş Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Ediyor Bahar'da Flaş Ayrılık! Diziye Veda Ediyor