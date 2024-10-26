Borsa İçin Peş Peşe Hamle! Bakan Şimşek BIST 50 için ABD’den Duyurdu: Açığa Satış Yasağı…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son bir yıldır borsa yatırımcılarının en çok merak ettiği ‘borsaya vergi mi geliyor, ne zaman?’ sorularına çok net bir yanıt vererek, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın da bir değerlendirmesi oldu malumunuz. Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi hususu gündemimizden çıktı” ifadelerini kullanmış, “Yeni yasama döneminde genel vergi oranlarını artırmaya ya da indirmeye dönük bir vergi paketimiz olmayacak” açıklamasında bulunmuştu.

BIST 50 İÇİN KARAR

Bakan Mehmet Şimşek bu kez de BIST 50 için yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi. ABD'deki Brookings Enstitüsü'nde bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BIST 50 endeksinde uygulanan açığa satış yasağını kaldırmak için adım atmayı planladıklarını açıkladı.

6 Şubat deprem felaketinin ardından getirilen yasakla ilgili konuşan Şimşek, "BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz" dedi.

‘UYGUN ZAMAN’I BEKLİYORLAR

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuya değinerek, açığa satış yasağının kaldırılmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığını ve bu kararın uygun zamanda alınacağını ifade etmişti.