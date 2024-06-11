Bodrum'da beach fiyatları dudak uçuklattı

Bodrum tatili cep yakıyor. Otobüs ve uçak biletlerinin fahiş fiyatlarına ek olarak beach giriş ücretleri de yüksek fiyatlarıyla dudak uçuklattı.

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Bodrum'da beach fiyatları dudak uçuklattı

Kurban Bayramı gelirken otobüs fiyatları ve 9 günlük tatili değerlendirmek için tatil yapmak isteyen vatandaşlar eğer ucuz uçak ya da otobüs bileti bulabilirlerse tatile de gidebilecekler.

Ancak Bodrum'dan yapılan bir paylaşımda şahsa ait sahillere giriş fiyatları bile minimum 2 bin 500 TL'den başlıyor.

Hal böyle olunca hem otobüs bileti masrafı hem konaklama masrafı hem de tatil için gidilen denize girme masrafıyla birlikte oldukça lüks oluyor. İşte Bodrum'daki sahillere giriş fiyatları...

Bir seyahat gezgininin paylaştığı Bodrum Beach giriş fiyatları şöyle:

—Edition Otel: 130 Euro giriş (4530,60 TL)
—Mandarin Oriental: 130 Euro giriş (4530,60 TL)
—Scorpions Beach: 60 Euro giriş, 90 Euro min harcama ( 2091,04 - 3136,57 TL)
—Maça Kızı: 6.500 TL min harcama
—Lucca Beach: 100 Euro min harcama (3485,07 TL)
—Mett Hotel: 2.500 TL giriş

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Bodrum Seyahat
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