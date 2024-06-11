Altın fiyatlarında son durum
Altının ons fiyatı 11 Haziran 2024 Salı sabahına yüzde 0,34 düşerek başladı. Ons altın 3 bin 302 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ons altın 3 bin 302 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Saat 07.34 itibarıyla altının gram fiyatı ise 2 bin 397 TL'den alıcı bulurken çeyrek altının fiyatı 3 bin 964 Türk Lirası.
Cumhuriyet altını ise 15 bin 793 TL. Altın fiyatları gerilerken yatırımcılar ABD TÜFE verisini ve faiz indirimlerine ilişkin ipucu edinmek için Fed'in para politikası toplantısını izleyecekler.
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