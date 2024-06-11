Veliler bir serveti gözden çıkaracak! Kolej fiyatlarına rekor zam

2 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Bu yıl Türkiye genelinde, aralarında Amerikan, Fransız ve İtalyan liselerinin de olduğu 80 kolej de LGS puanıyla öğrenci kabul edecek. Ancak kayıt için sadece sınav başarısı yeterli olmuyor. Veliler bir serveti gözden çıkarmak zorunda.

REKOR KOÇ LİSESİ'NDE

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; LGS'de geçen yıl yüzde 1.02 dilime giren öğrencileri kabul eden Koç Lisesi, 2.3 kat zam yaparak ücretini 448 bin TL'den bu yıl 1 milyon 50 bin TL'ye çıkardı. 5 gün yatılılıkta bu ücrete 332 bin 500 TL, 7 gün yatılılıkta ise 437 bin TL ekleniyor. Bu yıl Koç Lisesi'ne başlayan bir öğrenci lise eğitimini burada tamamlamak isterse 5 yılda ödeyeceği ücret, ara sınıflarda yapılacak zamlarla birlikte 7 milyonu geçecek.

En yüksek eğitim ücreti isteyen okullar arasında Robert Kolej de var. LGS'de en az yüzde 0.5'lik dilime giren öğrencileri kabul eden Robert Kolej yüzde 135 zam yaparak bu yılki lise hazırlık sınıfı ücretini 1 milyon 47 bin 900 TL yaptı.

FRANSIZ LİSELERİNDE YÜZDE 150 ZAM

LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye'deki gözde okullardan Fransız liselerinde ise hazırlık sınıfı ücretlerine yapılan zam da yüzde 150'yi buldu. Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nin hazırlık ücreti bu yıl 953 bin 180 TL olarak açıklandı. Saint Benoit Fransız Lisesi ise bu yıl 890 bin TL.