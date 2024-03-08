Bitget kullanıcı fonu 540 milyon dolar oldu

Açıklanan rapora göre, fon şimdiye kadarki en yüksek ortalama aylık değerlemesiyle 461 milyon doları aştı ve bir ilke imza atarak 540 milyon dolarlık zirveye ulaştı.

2022 yılında, kullanıcı varlıklarının güvenliğini sağlamak için Koruma Fonu'nu başlatan Bitget, 540 milyon dolara çıkarak zirve yapan koruma fonu değerleme raporunu yayınladı. Rapora göre Kullanıcıları Koruma Fonu hayata geçtiği günden bu yana bu yana en yüksek değere erişmiş oldu. Siber saldırılar, kötü niyetli eylemler ve önemli piyasa dalgalanmaları gibi çeşitli risklere karşı kullanıcılarının dijital varlıklarının korumak için tasarlanan Bitget Koruma Fonu harici piyasa baskılarına karşı dayanıklılığını ve likiditesini güçlendirmek adına, BTC, USDT ve USDC gibi çeşitli ve yüksek likiditeli varlıklar barındırıyor.

Konu ile görüşlerini paylaşan Bitget Genel Müdürü Gracy Chen şunları anlattı: “Bitget olarak geniş ürün yelpazemiz ve uzmanlığımızla kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve çıkarlarını korumaya kararlıyız. En büyük önceliğimiz güvenlik, ancak bizi diğerlerinden ayıran kullanıcılarımızı korumaya olan bağlılığımız. Amacımız, dijital varlıklarını güvence altına alarak ve tüm piyasa koşullarında onları destekleyerek kullanıcılarımızın rahat olmalarını sağlamak.”

Bitget’in şeffaflığa olan bağlılığı Koruma Fonu Değerleme raporuyla sınırlı değil. Borsa devamlı olarak doğrulanabilir Rezerv Kanıtı verileri sunarak kullanıcılara varlıklarının güvenliği konusunda ek teminat sağlıyor. Bitget, herkese açık cüzdan adresleri de dahil olmak üzere kullanıcılara kısıtlamasız fon bilgi erişimi sağlamaya devam ediyor.