Bitcoin'in fiyatı yeniden fırladı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil (yaklaşık 23 bin kripto para biriminin piyasa değeri) küresel kripto para piyasasının değeri, sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 5 artarak 1,24 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım döngüsünü bankacılık krizi nedeniyle sonlandıracağı beklentisinin yatırımcıların Bitcoin gibi riskli varlıklardaki iştahını artıracağı öngörüsü sonucu 24 saatte yüzde 7'nin üzerinde yükseliş kaydetti.

Bitcoin'ın fiyatı, Paskalya tatili sonrası erken işlemlerde 30 bin 400 dolara tırmanırken, TSİ 07.20 itibarıyla 30 bin doların üzerinde işlem görüyor. Böylece Bitcoin'in fiyatı, Haziran 2022'den beri ilk kez 30 bin doların üzerinde bulunuyor.

BITCOİN'İN PİYASA DEĞERİ DE 590 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bu arada, Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 8'e yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 590 milyar doların üzerine çıktı.

Bitcoin'in fiyatı, 2022 sonbaharında özellikle Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin kripto para piyasasında satış baskısına neden olduğu en yüksek seviye sonrası gördüğü en düşük seviyeden bu yana yüzde 90'ın üzerinde artış gösterdi.

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 60'tan fazla değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kazanarak 1.920 dolar seviyesine çıktı.

Kaynak: AA