BIST 100'de 25 Yıl Sonra İlk! Bankacılık Endeksleri Alarm Veriyor: 2000 Krizinden Sonra En Büyük Kayıp

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi kritik bir sınav veriyor. Yaşanan satış baskısı derinleşirken en büyük darbeyi ise bankacılık endeksi aldı. Hisselerde kayıp yüzde 9'u aşarken, haftalık düşüş yüzde 26’nın üzerine çıktı. Böylece 2000 krizinden bu yana en büyük kaybını yaşadı.

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BIST 100'de 25 Yıl Sonra İlk! Bankacılık Endeksleri Alarm Veriyor: 2000 Krizinden Sonra En Büyük Kayıp

Borsa İstanbul’da satış dalgası hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 endeksi güne 0,53’lük düşüşle başlamasının ardından kayıplar kızla derinleşerek yüzde 7’nin üzerine çıktı. Bu sert düşüş nedeniyle devam kesiciler iki kez çalıştı. Satışların hızlanmasıyla BIST 100 endeksi 20 Kasım’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

HAFTALIK DÜŞÜŞ YÜZDE 26'YI AŞTI

Bankacılık endeksi son 3 günde en büyük yarasını aldı. TCMB’nin gecelik borç verme faiz oranlarını artırması, bankaların fonlama maliyetlerini yükselteceği beklentisini doğurdu. Bu durum bankacılık hisselerinde sert satışları tetikledi. Endekste kayıplar yüzde 9’un üzerine çıktı.,

BIST 100'de 25 Yıl Sonra İlk! Bankacılık Endeksleri Alarm Veriyor: 2000 Krizinden Sonra En Büyük Kayıp - Resim : 1

CNBC-e’de yer alan habere göre haftalık bazda düşüş yüzde 26’yı aştı. Böylece 2000 krizinden bu yana en büyük kayıp yaşandı.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

Yaşanan bu hareketlilik tahvil faizlerine de yansıdı. Gösterge tahvil faizi yüzde 41,23 seviyesine yükselirken, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) son 1 yılın zirvesine yükseldi.

Kaynak: CNBC-e

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