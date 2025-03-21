Rusya Merkez Bankası da Faizde Kararını Verdi

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 21'de sabit bıraktı. Açıklamada, enflasyonist baskının azalmaması halinde gelecek toplantılarda politika faizinin arttırılması konusunun değerlendirileceğinin altı çizildi.

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Rusya Merkez Bankası da Faizde Kararını Verdi

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonist baskının son dönemde azalmasına rağmen yüksek seyretmeye devam ettiği belirtildi. İç talepteki büyümenin, mal ve hizmet arzındaki genişlemeyi önemli ölçüde geride bıraktığına dikkati çekilen açıklamada, kredi faaliyetlerindeki soğumanın daha belirgin hale geldiği ancak tüketici harcamalarının yüksek kaldığı bildirildi.

Açıklamada, sıkı para politikası ve kredilerdeki soğumanın, enflasyon hedefine 2026 yılı itibarıyla ulaşılmasını mümkün kılmasının beklendiği ifade edildi.

Yaşanan gelişmeler ekseninde sıkı parasal politikanın sürmesinin gerektiği kaydedilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 21'de sabit tutma kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, enflasyonist baskının azalmaması halinde gelecek toplantılarda politika faizinin arttırılması konusunun değerlendirileceğinin altı çizildi.

Analistler de Rusya Merkez Bankasının politika faizini sabit tutmasını bekliyordu.

ENFLASYON KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra politika faizini tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda dört faiz artışı gerçekleştirilmişti.

Banka, politika faizini son olarak 25 Ekim 2024'te 200 baz puan artırarak yüzde 21'e yükseltmişti.

Ülkede yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken banka bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

Uzmanlar, Rus hükümetinin savaş nedeniyle yaptığı harcamaların ülkedeki enflasyonu olumsuz yönde etkilediği kanaatinde.

Kaynak: AA

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