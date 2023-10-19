Birçok adım atıldı, KKM'de düşüş ivmesi sürdü!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış ivmesi sürüyor.

Verilere göre, KKM hesapları 72,9 milyar TL düşüş göstererek, 3,1 trilyon TL'ye geriledi. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM'nin toplam büyüklüğü 112,4 milyar dolar oldu.

"KKM'DEN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Öte yandan geçen hafta KKM'ye ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM'den çıkmak istediklerini belirtmişti.

ERDOĞAN, "YENİ BİR FİNANSAL ALTARNETİF" DEMİŞTİ

2021 Aralık ayındaki kur krizi sırasında uygulamaya konulan KKM, döviz mevduattan Türk lirasına dönüş yapılmasını teşvik için getirildi.

KKM’de, açılan TL vadeli hesaplarda, hesabın açılış tarihindeki kur ile vade sonundaki kur değişimi faiz oranı üzerindeyse, aradaki fark müşterinin hesabına TL olarak yansıtılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKM için yatırımcılara "yeni bir finansal alternatif" sunduklarını söylemişti.

DAHA ÖNCE DE KKM'YE İLİŞKİN BİRÇOK ADIM ATILMIŞTI

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılarak yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.

Eylül ayında ise TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltilmişti. Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti.

Son olarak KKM'de, TL dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırılmıştı. Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem