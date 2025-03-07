Bir Sigara Grubuna Daha Zam

Sigara tiryakilerini üzecek bir zam haberi daha geldi. JTI ve Esse'nin ardından bir sigara grubu daha fiyatlara 8 TL zam yaptı. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

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Bir Sigara Grubuna Daha Zam

Sigaraya zam yağmuru sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelen yeni zammı duyurdu.

JTI ve Esse'nin ardından BAT grubu da sigara fiyatlarına zam yaptı. Yeni fiyat listesine göre; en ucuz sigara 75 TL'ye, en pahalı sigara ise 91 TL'ye yükseldi.

Zamlı fiyatlar 8 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Tiryakilere Kötü Haber: Sigara Fiyatlarına Dev ZamTiryakilere Kötü Haber: Sigara Fiyatlarına Dev ZamEkonomi
Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha!Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha!Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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Sigara Zam
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