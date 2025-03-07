Bir Sigara Grubuna Daha Zam
Sigara tiryakilerini üzecek bir zam haberi daha geldi. JTI ve Esse'nin ardından bir sigara grubu daha fiyatlara 8 TL zam yaptı. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
Sigaraya zam yağmuru sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelen yeni zammı duyurdu.
JTI ve Esse'nin ardından BAT grubu da sigara fiyatlarına zam yaptı. Yeni fiyat listesine göre; en ucuz sigara 75 TL'ye, en pahalı sigara ise 91 TL'ye yükseldi.
Zamlı fiyatlar 8 Mart'tan itibaren geçerli olacak.
Bat #sigara gurubuna #ZamGeldi siğaraya zam yağmuru devam ediyor. pic.twitter.com/qDqyTT8SiO— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) March 7, 2025
Kaynak: Haber Merkezi
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