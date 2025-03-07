Bir Sigara Grubuna Daha Zam

Sigaraya zam yağmuru sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelen yeni zammı duyurdu.

JTI ve Esse'nin ardından BAT grubu da sigara fiyatlarına zam yaptı. Yeni fiyat listesine göre; en ucuz sigara 75 TL'ye, en pahalı sigara ise 91 TL'ye yükseldi.

Zamlı fiyatlar 8 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi