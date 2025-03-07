Milyonlarca Emekli Bu Haberi Bekliyordu, AKP Kaynakları Açıkladı! Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Geçen yıl 3 bin TL'ye yükseltilen emeklinin bayram ikramiyesi için AKP kaynaklarından açıklama geldi.

AKP kaynakları, emekliye bayram ikramiyesinin pazartesi Meclis gündemine geleceğini belirterek, "Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin lira civarı olması bekleniyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl emeklinin bayram ikramiyesi yüzde 50'lik zam sonrası emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilmişti.

Kaynak: İHA