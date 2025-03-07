Milyonlarca Emekli Bu Haberi Bekliyordu, AKP Kaynakları Açıkladı! Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?
Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesine ilişkin son açıklama AKP kaynaklarından geldi. Pazartesi Meclis gündemine geleceğini belirten kaynaklar, ikramiye tutarına ilişkin ise ilk kez bir rakam verdi. İşte tüm ayrıntılar...
Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Geçen yıl 3 bin TL'ye yükseltilen emeklinin bayram ikramiyesi için AKP kaynaklarından açıklama geldi.
AKP kaynakları, emekliye bayram ikramiyesinin pazartesi Meclis gündemine geleceğini belirterek, "Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin lira civarı olması bekleniyor" dedi.
Geçtiğimiz yıl emeklinin bayram ikramiyesi yüzde 50'lik zam sonrası emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilmişti.
Kaynak: İHA
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