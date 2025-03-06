Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara tiryakilerine kötü haberi verdi. Esse grubunda en düşük sigaranın fiyatı 70 TL oldu.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelen yeni zammı sosyal medya hesabından duyurdu.

Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha! - Resim : 1

Dündar, JTI'nin ardından Esse sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı. Esse grubunda en pahalı sigaranın fiyatı 90 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 70 TL oldu.

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