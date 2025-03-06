Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelen yeni zammı sosyal medya hesabından duyurdu.

Dündar, JTI'nin ardından Esse sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı. Esse grubunda en pahalı sigaranın fiyatı 90 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 70 TL oldu.