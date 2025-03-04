Tiryakilere Kötü Haber: Sigara Fiyatlarına Dev Zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelen yeni zammı duyurdu.

EN UCUZ SİGARA 75 TL OLDU

Dündar'ın "İlk sigara zammı JTİ gurubundan" diyerek paylaştığı yeni fiyat listesine göre; en ucuz sigara 75 TL'ye, en pahalı sigara ise 91 TL'ye yükseldi.

Zamlı fiyatlar 5 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Dündar'ın paylaştığı listeye göre, yeni fiyat tarifesi şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi