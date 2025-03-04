Tiryakilere Kötü Haber: Sigara Fiyatlarına Dev Zam
Sigara tiryakilerini üzecek yeni bir zam haberi geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun fiyatlara 8 TL zam yaptığını açıkladı. Zamlı fiyatlar 5 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelen yeni zammı duyurdu.
EN UCUZ SİGARA 75 TL OLDU
Dündar'ın "İlk sigara zammı JTİ gurubundan" diyerek paylaştığı yeni fiyat listesine göre; en ucuz sigara 75 TL'ye, en pahalı sigara ise 91 TL'ye yükseldi.
Zamlı fiyatlar 5 Mart'tan itibaren geçerli olacak.
Dündar'ın paylaştığı listeye göre, yeni fiyat tarifesi şöyle:
İlk sigara zamı JTİ gurubundan 8 tl #ZamGeldi #sigara pic.twitter.com/a71FBPyhm9— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) March 4, 2025
Kaynak: Haber Merkezi
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