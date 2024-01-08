Bir rakı grubuna daha zam geldi

Bir rakı grubuna daha zam geldi. Zamlı listeye göre, grubun en pahalısı 300'lük rakı 6 bin TL olurken en ucuzu 35'lik rakı 345 lira oldu.

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Bir rakı grubuna daha zam geldi

Alkolde peş peşe gelen zamlara bir yenisi eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna yüzde 35 zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, grubun en pahalısı 300'lük rakı 6 bin TL olurken en ucuzu 35'lik rakı 345 lira oldu.

Zamlarla birlikte en düşük 70'lik rakı fiyatı ise 650 lira olarak belirlendi.

Ancak zamlı listede 70'lik rakının farklı çeşitlerinin fiyatı 1000 TL'ye kadar dayandı.

Dündar'ın aktardığı yeni zamlarla birlikte 70'lik rakılar, 899 ve 990 liraya satışa sunulacak.

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