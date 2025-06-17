Bir Milyon Kilometreyi Geçen Araçlar Listesi Ezber Bozdu: İlk Sırada Ne Japon Ne de Alman Var!

Otomotiv dünyasında milyon kilometrelik araç denince akla ilk gelenler genellikle Japon otomobilleri olur. Yıllardır süregelen “Japonlar asla yolda bırakmaz” algısı, kullanıcılar arasında neredeyse bir kural gibi kabul ediliyor. Ancak yapılan son derleme bu ezberi bozdu.

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Bir Milyon Kilometreyi Geçen Araçlar Listesi Ezber Bozdu: İlk Sırada Ne Japon Ne de Alman Var!
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Autopedya tarafından hazırlanan ve kilometre rekoru kıran araçları sıralayan liste, otomobil tutkunlarını şaşırttı. Çünkü zirvede ne Japon ne de Alman menşeli bir araç yer alıyor. Tarihin en uzun ömürlü otomobili, tahminlerin aksine, İsveçli bir Volvo oldu.

İşte milyon kilometre barajını aşan ve tarihe geçen o efsanevi araçlar:

5. Toyota Corolla – 1.600.000 km
ABD’de yaşayan bir öğretmen, 1993 model Toyota Corolla’sını her gün işe gidip gelirken kullanarak tam 1 milyon 600 bin kilometre yaptı. Aracın bu kadar uzun ömürlü olmasının sırrı, aksatılmadan yapılan yağ değişimleri ve düzenli bakımlardan kaynaklanıyor.

Bir Milyon Kilometreyi Geçen Araçlar Listesi Ezber Bozdu: İlk Sırada Ne Japon Ne de Alman Var! - Resim : 1

4. Plymouth Fury – 2.607.654 km
Kanada'nın Montreal kentinde taksi şoförlüğü yapan bir sürücü, 1963 model Plymouth Fury’si ile 2 milyon 600 bin kilometreyi aşan bir performans sergiledi. Bu rakam, modelin dayanıklılığını gözler önüne seriyor.

Bir Milyon Kilometreyi Geçen Araçlar Listesi Ezber Bozdu: İlk Sırada Ne Japon Ne de Alman Var! - Resim : 2

3. Volkswagen Beetle – 3.218.688 km
ABD'li Albert Klein, 1963 model Volkswagen Beetle’ı ile tam 3 milyon 218 bin kilometre yol kat etti. Otomobilin klasik yapısı ve sadeliği, bu kadar uzun süre ayakta kalabilmesinin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Bir Milyon Kilometreyi Geçen Araçlar Listesi Ezber Bozdu: İlk Sırada Ne Japon Ne de Alman Var! - Resim : 3

2. Mercedes-Benz 240D – 4.586.630 km
Yunanistan’da taksicilik yapan Gregorios Sachinidis, 240D model Mercedes’ini o kadar uzun süre kullandı ki sonunda aracı Mercedes-Benz Müzesi’ne bağışladı. Tam 4 milyon 586 bin kilometre yol yapan otomobil, dizel motorların dayanıklılığına adeta örnek oldu.

Bir Milyon Kilometreyi Geçen Araçlar Listesi Ezber Bozdu: İlk Sırada Ne Japon Ne de Alman Var! - Resim : 4

1. Volvo P1800 – 4.828.032 km (Rekor Sahibi)
Listenin zirvesinde ise 1966 model bir Volvo P1800 var. ABD’li Irv Gordon tarafından kullanılan bu klasik model, tam 4 milyon 828 bin kilometre yol yaptı. Gordon’un başarısının arkasındaki sır ise her 8 bin kilometrede bir yapılan yağ değişimi ve aksatılmayan bakımlar. Bu rekor, Volvo’nun dayanıklılık konusundaki ününü bir kez daha pekiştirdi.

Bir Milyon Kilometreyi Geçen Araçlar Listesi Ezber Bozdu: İlk Sırada Ne Japon Ne de Alman Var! - Resim : 5

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Kaynak: Haber Merkezi

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