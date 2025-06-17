Yaşı 100 Kurusu Bin Liraya Satılıyor! Üretici İçin Altın Değerinde

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Don olaylarından etkilenmeyen bölgelerde üretilen taze kayısılar halihazırda pazar ve market tezgâhlarında kilosu ortalama 100 liradan satılırken, kurutulmuş kayısının fiyatı rekor seviyelere ulaştı. Türkiye'nin kuru kayısı ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Malatya’da dahi kuru kayısının kilosu 800 liradan başlıyor. İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerde ise bu rakam 1.000 lirayı aşmış durumda.

KURUSU ALTIN FİYATIYLA YARIŞIYOR

Kuru kayısı, son aylarda gösterdiği fiyat artışıyla adeta altınla yarışır hale geldi. Şu anki fiyatlarla 4 kilo kuru kayısı, 1 gram altına denk geliyor. İnternet alışveriş siteleri, kuruyemişçiler, şarküteriler ve marketlerde 1.000 lirayı geçen fiyatlarla satılan kayısı, yüksek fiyatı nedeniyle tüketici tarafından da daha az tercih ediliyor.

TALEPTE DÜŞÜŞ, STOKTA SIKINTI

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde şarküteri işleten Fatih Karagöz, kayısıda yaşanan arz sorununa dikkat çekerek, “Zirai don yüzünden ürün az geldi. Bu da kuru kayısının fiyatını yukarı çekti. Şu anda kilosu 800 ile 1.000 lira arasında satıyoruz. Ancak bu fiyatlardan dolayı talep düşük. Üstelik taze kayısının piyasada bulunması da kurusuna olan ilgiyi azaltıyor” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK FİYAT, DÜŞÜK ERİŞİM

Kayısıda yaşanan bu durum, hem üreticiyi hem tüketiciyi zorlarken, uzmanlar fiyat artışının ilerleyen dönemde devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Üretimdeki azalma nedeniyle kuru kayısıya erişim zorlaşırken, iç piyasa kadar ihracatın da bu süreçten olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi