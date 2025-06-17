Yaşı 100 Kurusu Bin Liraya Satılıyor! Üretici İçin Altın Değerinde

Nisan ayında etkili olan kar yağışı ve beraberinde gelen zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok meyvede üretim kaybına yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin bitkisel üretim tahminine göre, kayısı üretiminin geçen yıla kıyasla %65 azalması bekleniyor. Özellikle Malatya, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş gibi üretimin yoğun olduğu bölgelerde don olayları, kayısı rekoltesinde büyük düşüşe neden oldu.

Yaşı 100 Kurusu Bin Liraya Satılıyor! Üretici İçin Altın Değerinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Don olaylarından etkilenmeyen bölgelerde üretilen taze kayısılar halihazırda pazar ve market tezgâhlarında kilosu ortalama 100 liradan satılırken, kurutulmuş kayısının fiyatı rekor seviyelere ulaştı. Türkiye'nin kuru kayısı ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Malatya’da dahi kuru kayısının kilosu 800 liradan başlıyor. İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerde ise bu rakam 1.000 lirayı aşmış durumda.

KURUSU ALTIN FİYATIYLA YARIŞIYOR

Kuru kayısı, son aylarda gösterdiği fiyat artışıyla adeta altınla yarışır hale geldi. Şu anki fiyatlarla 4 kilo kuru kayısı, 1 gram altına denk geliyor. İnternet alışveriş siteleri, kuruyemişçiler, şarküteriler ve marketlerde 1.000 lirayı geçen fiyatlarla satılan kayısı, yüksek fiyatı nedeniyle tüketici tarafından da daha az tercih ediliyor.

Yaşı 100 Kurusu Bin Liraya Satılıyor! Üretici İçin Altın Değerinde - Resim : 1

TALEPTE DÜŞÜŞ, STOKTA SIKINTI

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde şarküteri işleten Fatih Karagöz, kayısıda yaşanan arz sorununa dikkat çekerek, “Zirai don yüzünden ürün az geldi. Bu da kuru kayısının fiyatını yukarı çekti. Şu anda kilosu 800 ile 1.000 lira arasında satıyoruz. Ancak bu fiyatlardan dolayı talep düşük. Üstelik taze kayısının piyasada bulunması da kurusuna olan ilgiyi azaltıyor” ifadelerini kullandı.

Yaşı 100 Kurusu Bin Liraya Satılıyor! Üretici İçin Altın Değerinde - Resim : 2

YÜKSEK FİYAT, DÜŞÜK ERİŞİM

Kayısıda yaşanan bu durum, hem üreticiyi hem tüketiciyi zorlarken, uzmanlar fiyat artışının ilerleyen dönemde devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Üretimdeki azalma nedeniyle kuru kayısıya erişim zorlaşırken, iç piyasa kadar ihracatın da bu süreçten olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Araç Kiralamada Yeni Dönem: Kapış Kapış GidiyorAraç Kiralamada Yeni Dönem: Kapış Kapış GidiyorEkonomi

Dünyanın En Güçlü Hava Savunma Sistemleri Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması ŞaşırttıDünyanın En Güçlü Hava Savunma Sistemleri Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması ŞaşırttıGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

TÜRK-İŞ Başkanı’ndan Kamu İşçilerine Zam İçin Flaş Açıklama TÜRK-İŞ'ten Kamu İşçilerine Zam İçin Flaş Açıklama
Dünyanın En Güçlü Hava Savunma Sistemleri Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Hava Savunma Sistemleri Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir 16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir
Ünlü Kedi Mamasının İçinden Çıktı! Pet Shop ve Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Kedi Mamasının İçinden Çıktı! Pet Shop ve Marketlerden Toplatılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Soğuk Suda Kendi Halinde Büyüyor, Sofrada Fırtına Estiriyor! Avrupa Kapıda Kuyruk Oluyor, Yiyen Hayran Kalıyor Soğuk Suda Kendi Halinde Büyüyor, Sofrada Fırtına Estiriyor! Yiyen Hayran Kalıyor
Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı
Türk Tekstil Sektörünün Öncüsü Tarihe Karışıyor! Türk Tekstil Sektörünün Öncüsü Tarihe Karışıyor!
Türkiye'nin Ünlü AVM'si Kapanıyor: 18 Yıllık Devir Sona Erdi Türkiye'nin Ünlü AVM'si Kapanıyor
Türkiye'nin İnşaat Devi İflasın Eşiğinde: Ev Teslimi Bekleyenler Tedirgin Türkiye'nin İnşaat Devi İflasın Eşiğinde: Ev Teslimi Bekleyenler Tedirgin