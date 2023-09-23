Bir gün bir günü tutmuyor: Yumurtaya dev zam!

Mutfaklarda en çok kullanılan gıdalardan olan yumurtanın fiyatı bir yılda ikiye katlandı.

NTV'den Beyzanur Özer'in aktardığı habere göre, son bir yılda fiyatı ikiye katlanan yumurtanın tanesi 4 liraya kadar çıktı. Bir karton 30'lu yumurta toptancıdan 80 liraya çıkıyor. 30'lu yumurtanın market raflarında fiyatı ise 120 lirayı buluyor.

"MALİYETLER ÇOK ARTTI"

Konuyla ilgili konuşan yumurta Üreticisi Kerim Göker, "Bir gün bir günü tutmaz. Bugün 80 lira derim yarın 95 lira da olabilir. Mazotun ve bazı giderlerin artmasından dolayı ham madde artıyor. Ham maddenin artışından sonra peynire, süte, yumurtaya yansıyor. Paket maliyetleri çok arttı. Karton eskiden 1 liraydı, 2-2.5 lira oldu. Plastik maliyeti çok arttı. Eskiden paket maliyeti 1 lira koyuyorduk şimdi 6 liraya çıktı" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem