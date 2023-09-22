ING Hollanda Bireysel Bankacılık Başkanı, Işıl Akdemir Evlioğlu oldu

ING’de global seviyede üst düzey bir atama gerçekleşti. Türkiye’den bir lider daha ING’de üst düzey bir göreve getirildi.

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ING Hollanda Bireysel Bankacılık Başkanı, Işıl Akdemir Evlioğlu oldu

ING’de, Türk finans dünyasından bir lider daha üst düzey bir göreve getirildi. Finans sektöründe geniş bir deneyime ve bilgi birikimine sahip olan Işıl Akdemir Evlioğlu, 1 Kasım 2023 itibarıyla ING Hollanda’da Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Son olarak Garanti BBVA Türkiye'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Işıl Akdemir Evlioğlu, bireysel ve tüzel bankacılığı müşterilerine yönelik müşteri çözümleri, dijital bankacılık, pazarlama, müşteri iletişim merkezi ve sürdürülebilirlik çözümleri alanlarından sorumluydu. Daha öncesinde, Garanti Ödeme Sistemleri’nde pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve ardından da Genel Müdür olarak görev yaptı. Evlioğlu ayrıca McKinsey & Company’de Yardımcı Ortak göreviyle finansal kurumlar alanında da geniş bir deneyim kazandı.

ING Hollanda Bireysel Bankacılık Başkanı, Işıl Akdemir Evlioğlu oldu - Resim : 1

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