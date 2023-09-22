Bakan Şimşek duyurdu: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, yurt dışı temaslarında da finansman kaynakları oluşturabilecek kişi ve kurumlarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.

DÜNYA BANKASI'NDAN YENİ KREDİ

Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası A.Ş tarafından uygulanacak "Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi" kapsamında Dünya Bankası'ndan 500 milyon Avro ve "Su Döngüselliği ve Verimliliğinin Artırılması Projesi" için de Dünya Bankası'ndan 395,75 milyon Avro tutarında finansman sağladıkları bilgisini verdi.

"TOPLAMDA 3,2 MİLYAR DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASI"

Şimşek, "Bakanlıkların ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi görüyoruz. Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon avro olan kredi anlaşması imzaladık. Bu kredilerin 570,75 milyon avrosu tahsisli, 325 milyon avrosu ise Hazine garantili. Dünya Bankası Türkiye için 35 milyar dolarlık mali paket sağlayacağını açıklamıştı. Bankadan gelen finansman tutarı imzaladığımız yeni anlaşmalarla şu an yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaştı" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem