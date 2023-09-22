Altına talep arttı, gram altın yükselişe geçti!

Hafta genelinde, küresel çapta merkez bankalarının para politikası kararları açıklanırken, gelecek döneme dair alınan sinyallerle faizlerin uzun bir süre yüksek seviyelerde tutulabileceği beklentisinin artması altının ons fiyatında oynaklığa sebep oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceği sinyalini verirken, Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyledi.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ ARTIRIMI

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde bin 683 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel düşüş eğiliminde bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında bin 674 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 770 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 160 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI SINIRLI YÜKSELDİ

Ayrıca, dün yüzde 0,6 azalışla günü bin 919 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla bin 927 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem