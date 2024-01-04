Bir alkol grubuna daha zam geldi

Yeni yıl, zamlarla birlikte geldi.

1 Ocak itibari ile birçok ürüne zam gelirken; alkol ve sigara zamlardan nasibi alan ürünlerden oldu.

BİR ALKOL GRUBUNA DAHA ZAM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Jack gurubunun ardından Perno grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar zamlı fiyatları "Alkol guruplarında zam yağmuru devam ediyor #perno gurubuna zam geldi" ifadesi ile kamuoyuna açıkladı.

İşte zamlı fiyatlar: