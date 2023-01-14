Bilecik'te dolmuş ücretlerine zam!

Artan maliyetler sonrası Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

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Bilecik'te dolmuş ücretlerine zam!

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın onayıyla artan akaryakıt fiyatları sonrası şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Yapılan zamdan sonra şehir içi dolmuş ücreti öğrenci ücreti 5 TL'den 6,50 TL’ye, tam ücret ise, 6 TL'den 8 TL’ye yükseltildi.

Bilecik'te zamlı dolmuş ücretleri şöyle:

- Kent merkezinde Gölpark’ta tam ücret, 10 TL, öğrenci ücreti 8,50 TL,

- Yüksek Hızlı Tren’de şehir merkezine tam ücret 10 TL, öğrenci ücreti 8,50 TL,

- Şehirler Arası Otobüs Terminalinden kent merkezine tam ücret 10 TL, öğrenci ücreti ise 8,50 TL,

- Küplü - Başköy tam ücret 10 TL, öğrenci 9 TL,

- Aşağıköy tam ücret 8,50 TL, öğrenci 7 TL,

- Gülümbe tam ücret 10 TL, öğrenci 9 TL’ye yükseldi.

Kaynak: İHA

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