Bilecik'te dolmuş ücretlerine zam!
Artan maliyetler sonrası Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın onayıyla artan akaryakıt fiyatları sonrası şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.
Yapılan zamdan sonra şehir içi dolmuş ücreti öğrenci ücreti 5 TL'den 6,50 TL’ye, tam ücret ise, 6 TL'den 8 TL’ye yükseltildi.
Bilecik'te zamlı dolmuş ücretleri şöyle:
- Kent merkezinde Gölpark’ta tam ücret, 10 TL, öğrenci ücreti 8,50 TL,
- Yüksek Hızlı Tren’de şehir merkezine tam ücret 10 TL, öğrenci ücreti 8,50 TL,
- Şehirler Arası Otobüs Terminalinden kent merkezine tam ücret 10 TL, öğrenci ücreti ise 8,50 TL,
- Küplü - Başköy tam ücret 10 TL, öğrenci 9 TL,
- Aşağıköy tam ücret 8,50 TL, öğrenci 7 TL,
- Gülümbe tam ücret 10 TL, öğrenci 9 TL’ye yükseldi.
Kaynak: İHA
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