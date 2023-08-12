Benzine zam geliyor

Motorine gelen zammın ardından benzinde de fiyat artışı bekleniyor. Artışın salı günü devreye gireceği belirtiliyor.

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 TL’den 7,52 TL’ye çıkarılmıştı.

HalkTV'nin haberine göre; 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL’ye tırmanmıştı. 25 Temmuz'da benzine 2 TL’lik bir zam daha gelmişti.

Hem petrol fiyatlarındaki artış hem de Türkiye’nin referans aldığı benzin piyasasındaki artışla birlikte litre başına 1,30 ila 1,55 TL arasında zam geleceği ileri belirtiliyor