Benzin ve Motorine Zam Geldi! Vatandaşlardan Akaryakıt İstasyonlarında İlginç Tepki

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Son dönemde motorin ve benzin fiyatlarına art arda gelen zamlar, akaryakıt ücretlerini zirveye taşıdı. Büyükşehirlerde pompa fiyatları 50 TL’nin üzerine çıkarak sürücülerin bütçesini ciddi şekilde zorladı. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 3 lira 30 kuruş zam geldi.

'MECBUR ALACAĞIZ'

Başkent Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan vatandaşlar, zamdan etkilenmemek için akaryakıt istasyonlarına akın etti. İstasyona gelen yurttaşlar, zamdan önce fiyatlardaki artışı eleştirdi. Zam haberini bizden öğrendiğini ifade eden bir vatandaş, “Yani bu akaryakıt zamları... Sonuçta alacağız, mecburuz. Ama hiç haberim yoktu biliyor musun? Hiç yoktu" dedi.

Bir başka vatandaş ise ardı ardına gelen zamlar karşısındaki tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Vallahi ne düşüneceğimizi, ne yapacağımızı şaşırdık. Bu gidişat iyi değil. Bir sefer zam yapsınlar, belli bir fiyata getirsinler, bir daha da zam yapmasınlar. Her gün benzine, mazota zam gelecek diye insanların beklemesine gerek yok."

'NE KADAR NEY, KURTARABİLİRSEK'

Bir kadın sürücü ise zamların günlük hayatlarını derinden etkilediğini anlattı: "Üzülüyoruz, ciddi bir şekilde üzülüyoruz. Keşke böyle olmasa. Alıştırılmak da istemiyoruz. Gecenin bu vaktinde, son yarım saatte benzin almaya geldik. Ne kadar neyi kurtarabilirsek… Ne yazık ki"

'GÜZEL BİR İNDİRİM OLSA İYİ OLUR'

Bir genç akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek, "Çok yazık gerçekten. Sıranın halini görüyorsunuz. Sürekli zam geliyor, ekonomimizin durumu da belli zaten" dedi. Ne yapılması gerektiği sorusuna ise, "Güzel bir indirim olsa iyi olurdu. Şu an yetmiyor. 3-4 litre yakıt alabiliyoruz ancak. Şimdi de 2-3 litre alacağız" sözleriyle yanıt verdi.

BİR VATANDAŞ ZAMMI ALKIŞLADI

Yoldan geçerken akaryakıta zam geldiğini fark ettiğini belirten Ayhan Taş ise, durumu alkışlayarak karşıladı. Tabeladaki değişikliği son anda fark ettiğini belirten Taş, "Bir baktım, tabela değişiyor. Olayı algılamaya çalıştım. 30-40 saniye bekledik, ardından 55,56 gibi rakamları gördük. İnanamıyorum" dedi. Eskiden kullanılan "50 liralık alalım" ifadesinin bile anlamını yitirdiğini söyleyen Taş, "Artık o tabir de bitti; 55 liralık mı alacağız? 55.56, 52.16 oldu. Vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım, bu gece sabaha kadar uyuyamam herhalde" ifadelerini kullandı.

Zamların ardından bir süre akaryakıt istasyonlarına araç girişinin durduğu gözlendi.

Kaynak: ANKA