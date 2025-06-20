Siirt'te Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

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Edinilen bilgilere göre, Pervari’ye bağlı Tuzcular köyü yakınlarında seyir halindeki 56 AU 281 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA