Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Açıklandı

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Söz konusu tarihte gerçekleşen toplam doğal gaz ticaret miktarı 799 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14.367 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 12.999 lira 38 kuruş oldu.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ VE ARZ MİKTARLARI

Türkiye’ye aynı gün içinde toplam 120 milyon 857 bin 232 metreküp doğal gaz girişi yapılırken, piyasaya arz edilen miktar 121 milyon 143 bin 676 metreküp olarak gerçekleşti. Bu veriler, arz-talep dengesinin sürdürüldüğünü gösterirken, fiyatlardaki istikrarın korunmasına da katkı sundu.

Kaynak: AA