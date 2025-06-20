Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Açıklandı
Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13.683 lira 56 kuruş olarak açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, 18 Haziran 2025 tarihli işlem hacmi 10 milyon 658 bin 178 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 11 milyon 349 bin 100 lira seviyesindeydi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Söz konusu tarihte gerçekleşen toplam doğal gaz ticaret miktarı 799 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14.367 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 12.999 lira 38 kuruş oldu.
TÜRKİYE’YE GİRİŞ VE ARZ MİKTARLARI
Türkiye’ye aynı gün içinde toplam 120 milyon 857 bin 232 metreküp doğal gaz girişi yapılırken, piyasaya arz edilen miktar 121 milyon 143 bin 676 metreküp olarak gerçekleşti. Bu veriler, arz-talep dengesinin sürdürüldüğünü gösterirken, fiyatlardaki istikrarın korunmasına da katkı sundu.
Kaynak: AA