Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belli Oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında bugünkü işlem hacmi düne göre yüzde 31,6 azalarak 1 milyar 381 milyon 119 bin 124 lira seviyesine geriledi.

GÜN ÖNCESİ PİYASADA DALGALANMA

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek saat 20.00'de 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük ise saat 12.00'de 615 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Aynı piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 204 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 201 lira 37 kuruş olarak kaydedildi.

Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük fiyatı ise 1865 lira olarak gerçekleşti. Bu dalgalanmalar, enerji piyasalarındaki dinamik değişimi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: AA