SGK-Vergi Borcu Olanlar Dikkat! Yapılandırma Geliyor, SGK Uzmanı Tarih Verdi

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Türkiye’de son yedi yılda her 1-2 yılda bir çıkarılan borç yapılandırma yasaları, kamu alacaklarının tahsilinde geçici rahatlama sağlarken, artık bir beklenti haline geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında, 2023 Mart’ında yürürlüğe giren son yapılandırmanın ardından iş dünyası ve bireylerden gelen yeni düzenleme taleplerini değerlendirdi.

Bağ-Kur’lular, KOBİ’ler, esnaf-sanatkârlar ve serbest meslek erbabı, yüksek faiz oranları, finansmana erişim zorlukları ve artan gecikme zamları nedeniyle ödeme güçlüğü çekiyor. Karakaş, yeni bir yapılandırmanın hem vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayacağını hem de sosyal güvenlik sistemini rahatlatacağını vurguladı. Ayrıca, kesinleşmiş kamu alacaklarının tahsilatını hızlandıracak bu düzenlemenin, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracağını ve ihtilaflı borçların çözümünün yargı ile SGK üzerindeki yükü azaltacağını belirtti.

EMEKLİLİK İÇİN YENİ FIRSAT

Geçmişte sigortalılığı durdurulan Bağ-Kur’lular için “ihya” düzenlemeleri, binlerce kişiye emeklilik kapısını aralamıştı. 2023’teki yapılandırmada kamu bankalarıyla yapılan protokoller, borçlu Bağ-Kur’luların emekli olmasını sağlamıştı. Karakaş, yeni bir düzenlemeyle bu sürecin tekrarlanabileceğini ve borcu nedeniyle emekli olamayanların rahat bir nefes alabileceğini ifade etti.

2025 SON ÇEYREĞİ BEKLENİYOR

Merkez Bankası’nın yıl sonuna doğru faiz indirimi beklentisiyle birlikte, kamu borçlarına yönelik yeni bir yapılandırma yasasının 2025’in son çeyreğinde çıkarılması öngörülüyor. Karakaş, bu yönde çalışmaların başladığını ve kamuoyunun bu gelişmelere hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin terörden arındırılmış bir sürece girmesiyle hükümetin ekonomik adımlara odaklanacağını kaydeden Karakaş, gelir dağılımı adaletsizliğini azaltacak ve büyümeyi destekleyecek bu düzenlemenin kritik bir adım olacağını vurguladı.

Kaynak: Türkiye gazetesi