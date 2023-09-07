Benzin ve motorine büyük zam yolda: Yıl sonuna kadar indirim beklenmiyor

Petrol fiyatlarında son 10 ayın zirvesi görüldü. Dün 90,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,17 azalarak 89,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,54 dolardan alıcı buldu.

Yatırımcılar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini ekim ayını dahil edecek şekilde uzatmasını bekliyordu.

Suudi Arabistan dün, Temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ülkesinin günlük 300 bin varil seviyesindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

PETROL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Yatırımcılar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini Ekim ayını dahil edecek şekilde uzatmasını bekliyordu.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

TGRT Haber'den Birkan Cantürk'ün aktardığına göre ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek dönem politikalarına ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son dönemdeki ekonomik verilerin, Fed'e enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artırımlarının gerekli olup olmadığına karar verirken biraz zaman kazandıracağını belirtti.

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Tüm bu gelişmelerle yurt içinde akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarındaki yükseliş akıllara ‘akaryakıta zam gelecek mi?’ sorusunu getirdi. Halihazırda benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları 36-38 TL bandında yer almasına ilişkin enerji uzmanlarıdan kritik yorum geldi.

Suudi Arabistan ve Rusya’nın aldığı kararlar ile petrol fiyatlarını yükselttiğini kaydeden uzmanlar, "motorinde indirim beklentisinin, günlük üretim kesintilerinin yıl sonuna kadar uzatılması üzerine ortadan kalkabileceğini belirtti." ifadelerini kullandı.