Beklentiler değişti, gram altın yükselişe geçti!

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin üzerinde artış göstermesi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 20 Eylül'deki toplantısında faizi sabit bırakacağı yönündeki beklentilerin değişmesi için yeterli olmadığı gündeme geldi.

Bu gelişmeler sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakma ihtimali yüzde 97'ye çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed'in faizi sabit bırakacağı görüşü güçlenirken gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde bin 664 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde bin 655 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 730 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 40 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE

Öte yandan altının ons fiyatı ise önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde bin 917 dolardan işlem gördüğünü söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem