Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL kuru tahmini rekor kırdı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu dolar kuru tahmini tarihi seviyeye ulaştı.

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Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL kuru tahmini rekor kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcının yanıtlarıyla elde edilen sonuçlara göre, yıl sonu dolar kuru tahmini bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34,58 TL iken, bu anket döneminde 37,26 TL olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL kuru tahmini rekor kırdı! - Resim : 1

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 30 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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