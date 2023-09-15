Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Buna göre, enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu.

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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile gerçekleştirdiği Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu.

12 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ DE ARTTI

Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyon tahminini yüzde 44,94 seviyesine çıkardı. Bir önceki ankette gelecek 12 ay için enflasyon tahmini yüzde 42,01 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi - Resim : 1

24 AY SONRA ENFLASYON BEKLENTİSİ

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde yüzde 22,54'ten yüzde 23,87'ye yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9'ya yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 30 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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