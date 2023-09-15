Çiftçinin enflasyonunda artış sürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ağustos ayında yıllık yüzde 76,35, aylık yüzde 3,83 arttı.

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Çiftçinin enflasyonunda artış sürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı.

Tarım-ÜFE Ağustos'ta aylık bazda yüzde 3,83 yükselirken, yıllık bazda yüzde 76,35 arttı. Tarım-ÜFE'de bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,31 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,21 yükseliş gerçekleşti.

SEKTÖREL ARTIŞLAR

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,30 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,20 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,03 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,16 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,39 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,17 artış gerçekleşti.

Çiftçinin enflasyonunda artış sürüyor! - Resim : 1

YILLIK ARTIŞ EN YÜKSEK SEBZE VE KAVUN-KARPUZ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 8,84 ile lifli bitkiler ve yüzde 22,32 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 146,04 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 131,93 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

AYLIK ARTIŞ EN YÜKSEK TROPİKAL MEYVELERDE

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 16,12 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 1,99 ile lifli bitkiler oldu.

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 13,87 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 9,55 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Çiftçi Enflasyon
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