BDDK'den Türkiye Emlak Katılım Bankası'na yeni izin!

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'ye ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bankaya kredi ve banka kartı sistemi kurma, bu sisteme göre kart çıkarma ve üye iş yeri anlaşması yapmasına ilişkin izin verildi. Söz konusu kararlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca alındı.

FALİYET İZNİ VERİLMİŞTİ

BDDK 26 Şubat 2019'da Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye bankacılık faaliyet izni vermesinin ardından, bankanın yeniden hizmete gireceği açıklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem