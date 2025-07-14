BDDK Düğmeye Bastı: Kredi Kartı ve Kredi Borcu Yapılandırmasında Taksitler Belli Oldu: İşte 12, 24, 36 ve 48 Ay Taksitle Ödeme İmkanı

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Kredi kartı, bireysel kredi ve KMH (kredili mevduat hesabı) borçları için yeni yapılandırma düzenlemesi devrede. BDDK'nın aldığı kararla birlikte borçların 48 aya kadar vadelendirilmesinin önü açıldı. Faiz oranı ise yüzde 3,11 olarak belirlendi. Peki 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar hangi vadede ne kadar kredi taksidi olacak? İşte tutara göre yeni taksit seçenekleri ile 12, 24, 36 ve 48 ay ödeme planı...

İşte bu oranlar üzerinden hesaplanan örnek yapılandırma taksitleri:

50.000 TL Borç

12 ay: 5.341 TL (toplam: 64.092 TL)

24 ay: 3.294 TL (toplam: 79.056 TL)

36 ay: 2.660 TL (toplam: 95.760 TL)

48 ay: 2.376 TL (toplam: 114.048 TL)

100.000 TL Borç

12 ay: 10.682 TL

24 ay: 6.587 TL

36 ay: 5.320 TL

48 ay: 4.752 TL

200.000 TL Borç

12 ay: 21.364 TL

24 ay: 13.175 TL

36 ay: 10.640 TL

48 ay: 9.504 TL

500.000 TL Borç

12 ay: 53.409 TL

24 ay: 32.938 TL

36 ay: 26.601 TL

48 ay: 23.760 TL

Borç tutarı arttıkça, ödenecek toplam faiz de aynı şekilde yükseliyor. Örneğin 500 bin TL'lik bir borç 48 aya bölündüğünde toplam ödeme 1 milyon 140 bin TL’yi aşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi