Bayram şekerleri de zamlandı

Ekonomideki kriz nedeniyle peş peşe gelen fiyat artışlarına bir yenisi eklendi. Bayramın simgesi de olan ikramlık şekerin kilogram fiyatı 99 TL’ye yükseldi.

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Bayram şekerleri de zamlandı

Bu yıl Türkiye hem yıkıcı depremler hem zamlar nedeniyle buruk bir Ramazan Bayramı geçirecek. Türkiye’nin bayramlık gündemini değerlendiren, tatil yerine daha çok aile ziyaretleri olacağını dile getiren Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, hane başı yıllık ikramlık şeker tüketiminin yaklaşık 2.5 kilogram olduğunu söyledi.

Depremin etkilediği bölgelerin şeker tüketimindeki payının yüzde 14’e kadar çıktığını da anımsatan Karagöz, ayrıca fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirme yaparak bu tür şekerlere bayramdan bayrama zam geldiğini vurguladı. Karagöz “Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı 1.2 milyar TL. Toplam bayram şekeri tüketimi 24-26 bin ton” dedi.

Öte yandan Karagöz, Türkiye’de yaşadıkları en önemli sorunun tahsilat olduğunu, vadelerin 60-90 güne kadar çıktığını söyledi. 

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