Baykar'dan Tarihi Adım! 140 Yıllık Dev Havacılık Şirketini Satın Alıyor: Onay Çıktı

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace’in Baykar’a şatılmasına onay verdi. Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı.

Bu satın almayla birlikte şirket Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırırken, Piaggio’nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. Ayrıca Piaggio’nun İtalya’da sağladığı istihdamın büyümesi de hedefler arasında yer alıyor.

140 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrasi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya’nın savunma sanayi ekosisteminde stratejik bir role sahip. Piaggio 140 yıllık geçmişiyle İtalya’nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor.

Kaynak: İHA