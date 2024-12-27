Elektrik ve Doğal Gaza Zam Mı Geliyor? Bakan Bayraktar ‘Tutabildiğimiz Kadar Tutuyoruz’ Dedi: ‘1.050 TL’lik Fatura 2.066 TL’ye Çıkıyor’

Yeni yılda elektrik ve doğal gaz faturasında sağlanan devlet desteği sona eriyor. Bütçe görüşmelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen 1,2 milyon hanenin toplam tüketiminin ülke genelindeki elektriğin yüzde 17’sini oluşturduğunu belirterek, bu hanelere sübvansiyonun kaldırılacağını duyurmuş ve bu düzenlemeyle Hazine desteğinin yaklaşık 50 milyar TL azalacağını bildirmişti. Doğal gaz içinse, “Antalya’daki bir hanenin doğal gaz tüketimi ile Erzurum’daki bir hanenin tüketimi aynı değil. Bölgesel tüketim farklılıklarını dikkate alan bir sistem geliştireceğiz” bilgisini paylaşmıştı.

OCAK’TA ZAM YOK, ŞUBAT’TA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Bakan Bayraktar son yaptığı açıklamasında Ocak ayında elektrik ve doğal gaz faturalarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir açıklamada bulundu. “Biz tutabildiğimiz kadar enerji fiyatlarını tutuyoruz” diyen Bakan Bayraktar, “Yıllık tüketimi 5 bin kilovat saati aşan tüketicilere maliyet esaslı bir modele geçirmeyi hedefliyoruz. Şimdi 417 kilovat saat ve üzerinde tüketim olanlar için de artık onlar farklı bir kategoride. Toplam abonelerin yüzde 3’nü elektrik tarafında yüzde 3’nü etkileyecek, Şubat ayı içerisinde bu Şubat’ın sonunda belki söylemek lazım, faturalarda bunu abonelerin yüzde 3’ü hissedecek. Doğal gazda ise il bazlı bir model geliştirdik. Ortalama tüketimin üzerinde olan bir tüketim rakamının yine tam maliyet esaslı değil, daha yüksek bir fiyattan, yani bir kademelendirme doğal gazda” ifadelerini kullandı.

FATURALARA ZAM

Bu açıklamanın ardından CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından vatandaşları üzecek bir hesaplama yaparak faturalarda yaşanabilecek değişimi gözler önüne serdi.

Yavuzyılmaz konut abonelerinin büyük çoğunluğunun serbest tüketici tanımına sokulduğunu ifade etti. Aylık faturası 1.050 TL ve üzerinde olan abonelerin sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp, Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildiğini söyledi. “Böylece bu aboneler, özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 83’ünü yapan ve Piyasa Takas Fiyatı’nın ana belirleyicisi olan özel şirketlerin insafına bırakılmış oldu” dedi.

KONUT ABONELERİNİN TARİFELERİNDE DEĞİŞİKLİK İDDİASI

Faturalara 1 Şubat 2025’ten itibaren gelecek zamma ilişkin de şunları belirtti:

“1.050 TL’nin üzerindeki faturalara yüzde 97 zam geliyor. 1.050 TL’lik fatura 2.066 TL’ye çıkıyor! Aylık elektrik faturası 495 TL ve üzerinde olan konut abonelerinin de mevcut tarifelerinden çıkarılıp, PTF’nin geçerli olduğu tarifeye dahil edileceğini öngörüyoruz. Bu da 495 TL’lik faturanın 1.190 TL’ye çıkması, yani yüzde 140 zam gelmesi demek.”

Kaynak: Haber Merkezi