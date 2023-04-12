Bankalardan sınırlama: 70 bin liranın üzerinde ihtiyaç kredisine izin yok

Bankalar ihtiyaç kredilerinde 70 bin liranın üzerinde kredi vermemeye başladı. KOBİ kredileri de belirsizlik nedeniyle sekteye uğradı.

Son Güncelleme:
Bankalardan sınırlama: 70 bin liranın üzerinde ihtiyaç kredisine izin yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tahvil tesisi zorunluluğu ile ilgili yükleri ağırlaştırması sonrasında kredi kanalları neredeyse kapandı.

Ekonomim'de Şebnem Turhan'ın yazısına göre bankacılık sektörü kaynakları ihtiyaç kredisinde regülasyonlardan muaf olan 70 bin liranın üzerine çıkılmadığını, ticari kredilerin bıçak gibi kesilmesinin yanı sıra yine regülasyondan muaf olan KOBİ kredilerinde bile yavaşlamaya gittiklerini vurguladı.

Hem kamu hem yerli hem de yabancı bankalarda şu anda isteseniz de 70 bin liranın üzeri ihtiyaç kredisi almanız mümkün görünmüyor.

Turhan, yazısında özetle şu bilgileri aktardı:

"Kamu bankaları bu konuda yalnız değil. Üç ayrı yerli özel ve yabancı banka kaynakları da 70 bin lira sınırının ihtiyaç kredisinde aşılmamaya çalışıldığını doğruladı. Bir kaynak 70 bin lira altında kredi vermeye devam ettiklerini ancak üstüne çıkmaya hevesleri olmadığını dile getirirken ihtiyaç kredisi faizlerinin daha yüksek miktarlarda kredi vermeyi güçleştirdiğini vurguladı.

Aynı kaynak 70 bin liranın üzerinde kredi vermek için aylık en az yüzde 3,5-4 seviyesinde faiz uygulamak gerektiğini ancak bunu ne kredi alanın ne de bankanın bu yüksek kredi faizi sonrası menkul kıymet alım zorunluluğunu karşılayabileceğini ifade etti. KOBİ’lere de her ne kadar regülasyonlardan muaf olsa da kredi faiz oranı düşüklüğü nedeniyle kredi vermekten kaçınıldığını söyleyen aynı kaynak seçim belirsizliğinin de sektörü zorladığını dile getirdi.

Tüm özel bankalarda seçim öncesi kredinin olabildiğinde vermemeye doğru evrildiğine dikkat çeken kaynak bireysel ihtiyaç kredisinde eğer 70 bin liranın üzerine çıkılırsa da en fazla 200 bin lira verildiğini onun da 12 ay vade ile sınırlandığını vurguladı."

Yazının tamamı.

Etiketler
kredi ihtiyaç kredisi
Son Güncelleme:
Çamaşırların daha temiz ve beyaz çıkmasını sağlayan tüyo! Makineye ekleyin.. Çamaşırların daha temiz ve beyaz çıkmasını sağlayan tüyo! Makineye ekleyin..
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
OPEC+ üretim kısıntı kararı ve Türkiye’nin uygulaması gereken enerji politikası OPEC+ üretim kısıntı kararı ve Türkiye’nin uygulaması gereken enerji politikası
Beyni güçlendirdiği kanıtlanmıştı. Peki nasıl hazırlanması gerekiyor? Beyni güçlendirdiği kanıtlanmıştı. Peki nasıl hazırlanması gerekiyor?
ÇOK OKUNANLAR
13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo 13 anketin ortalaması alındı: İşte seçimin ikinci turunda ortaya çıkacak tablo
İslam Memiş saat verdi: Piyasalarda bugün tuzak var! İslam Memiş saat verdi: Piyasalarda bugün tuzak var!
Gezici son anketin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 10 puan önünde
EYT'liler için SGK uzmanından uyarı: 'Devlet bu parayı geri ister' EYT'liler için SGK uzmanından uyarı: 'Devlet bu parayı geri ister'
Meteoroloji'den 16 ile uyarı: Kuvvetli kar yağışına dikkat Meteoroloji'den 16 ile uyarı: Kuvvetli kar yağışına dikkat