Bankalarda Döviz Mevduatları Hızla Arttı

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları, 21 Şubat 2025 itibarıyla sona eren bir haftalık dönemde önemli bir yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu artış Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Bankalarda Döviz Mevduatları Hızla Arttı

TCMB'nin açıkladığı verilere göre, yurt içi yerleşiklerin bankalardaki toplam döviz mevduatları, bir haftada 4 milyar 315 milyon dolar artarak 174 milyar 669 milyon dolara ulaştı. Bir önceki hafta bu tutar 170 milyar 354 milyon dolar seviyesindeydi.

Parite etkisinden arındırılmış veriler incelendiğinde, döviz mevduatlarındaki artışın 3 milyar 704 milyon dolar olduğu hesaplandı.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN MEVDUATLARI ARTTI

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatları, söz konusu dönemde 106 milyar 888 milyon dolardan 108 milyar 520 milyon dolara yükseldi. Aynı süreçte tüzel kişilerin mevduatları ise 63 milyar 465 milyon dolardan 66 milyar 149 milyon dolara çıktı.

Parite etkisinden arındırılmış rakamlara göre, gerçek kişilerin mevduatları 1 milyar 42 milyon dolar, tüzel kişilerin mevduatları ise 2 milyar 662 milyon dolar arttı.

Bu yükseliş, döviz talebindeki hareketliliği gözler önüne sererken, piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oldu.

Yemek Bulamayan Kurtlar Köye İndiYemek Bulamayan Kurtlar Köye İndiGüncel

SON DAKİKA: Kamu İşçisinin Zam Talebi Belli Oldu: Günlük 1800 Lira, Yüzde 50+25 ZamSON DAKİKA: Kamu İşçisinin Zam Talebi Belli Oldu: Günlük 1800 Lira, Yüzde 50+25 ZamEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merkez Bankası Döviz Dolar
Lahana Haşlamadan Sarma Yapmanın Pratik Yöntemi! Haşlama Derdine Son Lahana Haşlamadan Sarma Yapmanın Pratik Yöntemi! Haşlama Derdine Son
Merkez Bankası Rezervlerinde Rekordan Geri Dönüş Merkez Bankası Rezervlerinde Rekordan Geri Dönüş
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi, Tüketenlere Hastalık Uğramıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi, Tüketenlere Hastalık Uğramıyor
SON DAKİKA: Kamu İşçisinin Zam Talebi Belli Oldu: Günlük 1800 Lira, Yüzde 50+25 Zam Kamu İşçisinin Zam Talebi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle
Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emeklilik Hayali Kuranlara Kara Haber Verdi: 'Sorun Daha Büyüyecek' Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı!
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
Ünlü İş İnsanı Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu Ünlü İş İnsanı Evinde Ölü Bulundu
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Ayrılık