Bankalarda Döviz Mevduatları Hızla Arttı

TCMB'nin açıkladığı verilere göre, yurt içi yerleşiklerin bankalardaki toplam döviz mevduatları, bir haftada 4 milyar 315 milyon dolar artarak 174 milyar 669 milyon dolara ulaştı. Bir önceki hafta bu tutar 170 milyar 354 milyon dolar seviyesindeydi.

Parite etkisinden arındırılmış veriler incelendiğinde, döviz mevduatlarındaki artışın 3 milyar 704 milyon dolar olduğu hesaplandı.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN MEVDUATLARI ARTTI

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatları, söz konusu dönemde 106 milyar 888 milyon dolardan 108 milyar 520 milyon dolara yükseldi. Aynı süreçte tüzel kişilerin mevduatları ise 63 milyar 465 milyon dolardan 66 milyar 149 milyon dolara çıktı.

Parite etkisinden arındırılmış rakamlara göre, gerçek kişilerin mevduatları 1 milyar 42 milyon dolar, tüzel kişilerin mevduatları ise 2 milyar 662 milyon dolar arttı.

Bu yükseliş, döviz talebindeki hareketliliği gözler önüne sererken, piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi