Bankadaki Paralara Haciz! Maliye Hepsinin Peşine Düştü: Hisse Senetlerini, Kripto Paraları Satıp Borcunu Tahsil Ediyor…

Vergilendirilmeyen alan kalmayacak şekilde birçok adım atılırken bir yandan da vergi tahsilatı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı faaliyetlerine hız verdi. E-Haciz’in kapsamını genişletmeye başlayan Maliye, bir süredir kişilerin yatırım hesaplarına haciz koymaya başladı. Ayrıca vergi borcu olanların hisse senetlerini satarak alacağını tahsil etti.

Her ne kadar mükelleflere gönderilen ödeme emrinde “Borcunuzun, menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınız haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle tahsil edileceği tebliğ edilir” ifadesi yer alsa da bu zamana kadar ağırlıklı olarak bankalardaki mevduat hesaplarına e-haciz işlemi uygulanıyordu. Ancak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince Maliye’nin alacağını tahsil etmek için yatırım hesaplarına da bloke koyabileceğine dikkat çeken uzmanlar, e-haciz ile tahsilatın çok hızlı yapıldığını, son dönemde kişilerin yaygın olarak kullandığı yatırım hesaplarına da bloke geldiğini, bu nedenle herhangi bir sürprizle karşılaşmak istemeyen mükelleflerin sık sık Dijital Vergi Dairesi’ne girerek borç durumunu sorgulaması konusunda uyarıyor.

KRİPTO PARALARA BİLE EL KOYABİLİYORLAR

Konuya ilişkin Ekonomi Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulunan Avukat Ragıp Şengül, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca kamu alacağının mevcut olması halinde Maliye’nin haciz işlemi yapabildiğini, haciz kapsamına da kişinin aracı, taşınmazları, yani aktifinde yer alan her türlü mal varlığının girebileceğini söyledi.

Özellikle son dönemde, daha önce çok kullanılmayan yeni yöntemlerin de uygulandığını dile getiren Şengül, “Maliye, vergi tahsilatı konusunda işi çok sıkı tutuyor. Uygulamada iki aşama var, birincisi haczin konulması, ikincisi bunun tahsil edilmesi... Bu noktada e-haciz en hızlı tahsilat yapılan araç ve yatırım hesapları da son dönemde yoğun kullanıldığından artık Maliye, buradan da borcunu tahsil ediyor” dedi.

İcra müdürlüklerinin borçlunun kripto varlıklarına da haciz uygulamasına gitmeye başladığını, Maliye’nin ise henüz bu yönde uygulamasına rastlanmadığını kaydeden Şengül, “Ancak bunun da yapılmasına kanunen engel görünmüyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ÖDEME EMRİNDEN 16 GÜN SONRA TAHSİLAT BAŞLIYOR

Kanuna göre, ödeme emri tebliğinden itibaren 15 gün içinde buna itiraz edilebiliyor; 15 günlük süre geçtikten sonra itiraz edilmez ise hak düşüyor ve tahsilat gerçekleşiyor. Geçmişte vergi dairelerinin ödeme emri tebliğ edilmesinin üzerinden 2-3 ay geçtikten sonra e-haciz ile tahsilat yaptığını anlatan Şengül, “Şimdi ise ödeme emri tebliğ edildikten sonra 16’ncı günde tahsilatı yapıyor. Kişiler bazen kendilerine gelen tebligatın farkında olamayabiliyor. Bu nedenle herkesin sıklıkla Dijital Vergi Dairesi üzerinden borç/ödeme durumunu sorgulamalarında fayda var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi