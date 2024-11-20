Hamburger, Döner, İskenderde Şikayetler Arttı, Bakanlık Harekete Geçti: Fiyat Listesine Bunu Yazmayan Yandı!

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin mağduriyetlerini önlemek amacıyla döner, İskender ve hamburger gibi popüler ürünlerin gramaj bilgilerinin fiyat listelerinde yer almasını zorunlu hale getirecek bir düzenleme getirdi. Bakanlığın esnaf odalarına gönderdiği yazıda, restoran ve lokantalarda aynı tür ürünlerin farklı usul ve ölçülerle sunulması nedeniyle tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapamadığı vurgulandı. Gramaj bilgisinin eksikliğinin, özellikle döner ve hamburger gibi sık tercih edilen ürünlerde büyük bir sorun oluşturduğu belirtildi.

ŞİKAYETLER ARTTI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, son dönemde artan şikâyetlere dikkat çeken Bakanlık, bu ürünlerin farklı isimler altında (örneğin, döner sandviç, dürüm döner, ekmek arası döner) ve değişen fiyatlarla satıldığını, ancak gramajlarının belirtilmemesi sebebiyle tüketicilerin yeterince bilgilendirilmediğini açıkladı. İskender ve hamburgerde de benzer şekilde porsiyon farklılıklarının net bir şekilde ifade edilmediği ve bunun tüketici haklarının ihlali anlamına geldiği ifade edildi. Bu durumun, müşterilerde kafa karışıklığı yarattığı ve fiyat-karşılık değer dengesini anlaşılmaz hale getirdiği vurgulandı.

GRAMAJ YAZMAYANLARA CEZA

Yeni düzenlemeye göre, lokanta ve büfe zincirlerinde bu ürünlerin fiyat listelerine gramaj bilgileri eklenmesi zorunlu olacak. Bakanlık, denetimlerde bu bilgilerin eksik olduğu tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Alınan bu kararın, tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yapmasını sağlayacağı, aynı zamanda işletmeler arasında rekabetin daha şeffaf ve adil hale geleceği öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi