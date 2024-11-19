‘Memur Zammı’na Merkez Dokunuşu! Yüzde 44,81’lik Oran Memur Maaş Tablosunu Değiştirdi

Memur maaşları ve memur emekli maaşı, TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verisini açıklaması ile 2025 Ocak-Temmuz dönemi için belli olacak! 6 aylık enflasyon için son rakam Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 16,09 olacak. İşte meslek meslek yeni memur maaşı tabloları…

4 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE 8 SINIRINDA!

4 aylık enflasyon verisi Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı TÜFE rakamlarının açıklanması ile belli oldu. Memur maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olan enflasyon rakamları ile 4 aylık toplam artış yüzde 12,06 oldu. Yüzde 6’lık Toplu Sözleşme Zammı ve 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı yüzde 7,99 olarak hesaplandı. Nihai rakam için Kasım ve Aralık enflasyonunun açıklanması bekleniyor.

PİYASA KATILIMCILARINDAN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Bu süreçte zamda ipuçları da gelmeye devam ediyor. Buna göre 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44,81 olarak açıklanmıştı. Yapılan hesapta 6 aylık enflasyonun yüzde 16,09 olması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur emekli zammı da bu orana paralel olarak artacak. Memur enflasyon farkı yüzde 5,53’e, memur zammı da yüzde 11,87’ye yükselecek.