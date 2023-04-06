Bank of America'dan altın tahmini: 2 yıl içinde fırlayacak

Bank of America (BofA), ons altının 2 yıl içerisinde 2500 dolar seviyesine çıkabileceğini bildirdi.

Bank of America'dan altın tahmini: 2 yıl içinde fırlayacak

Foreks'teki habere göre bankanın analistlerine göre ons altında fiyatın 2078 dolar olan rekoru kırması sadece bir zaman meselesi.

BofA analistlerinin ons altın için ilk hedefleri 2100 dolar ve bu seviyenin ikinci çeyrek içinde görüleceğine inanıyorlar.

"ALTIN İÇİN YUKARI YÖNLÜ BİR RESİM"

Dün yayınlanan raporda, enflasyonun ısrarla yüksek seyrettiği ve ekonomik endişelerin iş gücü piyasasında zayıflıkla birlikte devam ettiği ortamda altının temel görünümün güçlü olduğunu vurgulayan BofA analistler, teknik göstergelerin de altın için yukarı yönlü bir resim ortaya koyduğunu vurguladılar.

Teknik analisti Paul Ciana'ya göre, altın fiyatının 2078 dolar seviyesini kırması, 2 yıl sürecek ve 2500 dolar/ons seviyesine kadar devam edecek bir boğa piyasasının sinyali olabilir. Teknik göstergelere göre altın için 2078'in sonrasında dirençler 2118 ve 2195 dolar.

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