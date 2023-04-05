Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlık; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklaması şöyle oldu:

2023 yılı Nisan ayı için; SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BağKur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde, - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.