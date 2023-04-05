TOKİ İstanbul arsa kuraları tamamlandı: Hak sahipleri e-Devlet'te açıklandı

İstanbul'da 27 Mart'ta başlayan TOKİ'nin arsa kuraları çekilişi dün tamamlandı.

Kura çekiminin ardından 10 bin hak sahibinin listesi bugün e-Devlet'te yayınlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesiyle altyapısı tamamlanmış ve imar planı hazırlanmış arsalara müstakil evler yapılabilecek.

TOKİ Arsa ödeme planları şöyle:

350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade. Sözleşme imzalandığında arsa değerinin yüzde 10'u peşin alınacak. Taksit ödemeleri de sözleşmeyi takip eden ay başlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem