Maliyeti yükselince piyasada kıtlık başladı: Darphane'nin 1 TL'nin gramajını düşürdüğü ortaya çıktı

Ekonomik krizle birlikte birçok ürünün gramajı azaltılırken, Darphane'nin de 1 liranın gramajını düşürdüğü ortaya çıktı.

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Maliyeti yükselince piyasada kıtlık başladı: Darphane'nin 1 TL'nin gramajını düşürdüğü ortaya çıktı

Türkiye’de yükselen enflasyon nedeniyle bir çok ürün ve hizmete zam gelirken, bazı ürünlerde de fiyatta artışa gitmemek için gramaj düşürülüyordu.

Darphane’nin de maliyeti yükselen madeni 1 TL’nin gramajını düşürdüğü ortaya çıktı.

Son bir yıldır esnafın büyük çoğunluğu, basım maliyeti yükselen bozuk parayı bulamamaktan şikayet ederken Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün 1 TL’nin gramajını düşürdüğü ortaya çıktı.

MedyaRadar’ın haberine göre, bin adet 1 TL’nin olduğu paketler daha bu yıl Ocak ayında brüt 8.218 gram, net 8.134 gram ağırlığında gelirken Mart ayında basılan bin adetlik 1 TL’lik paketlerde gramajlarının brüt 6.774, net ise 6.690 grama düşürüldüğü görüldü.

Maliyeti yükselince piyasada kıtlık başladı: Darphane'nin 1 TL'nin gramajını düşürdüğü ortaya çıktı - Resim : 1

Esnaflar, gramajıyla birlikte maliyeti düşen 1 TL'nin şimdi piyasalara dağıtılmasını ve bozuk para kıtlığının bitmesini bekliyor…

HURDACILARIN PİYASADAN BOZUK PARA TOPLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda maliyeti değerinden yüksek olduğu için Darphane’nin sıcak para basmaya sıcak bakmadığı ileri sürülüştü. Hurdacıların da piyasadan bozuk para toplayıp erittiği, bu yüzden piyasada da madeni para sıkıntısı başladığı konuşuluyordu.

1 TL'NİN 3 TL MALİYETİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan son olarak 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğuna yönelik tartışmalar başlamış, Darphane ise bu iddiaların gerçek dışı olduğunu söylemiş ancak maliyetine dair rakam paylaşmamıştı.

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